Sergio Rademacher, emprendedor tech: “La gente sólo quiere hablar con personas que piensan como ella”

“Mi consejo de carrera es que tengo que sentir que voy a hacer una pega y hay una altísima probabilidad de que lo haga tan mal que me vayan a echar”, dice Sergio Rademacher, director de empresas y emprendedor tech, a la hora de definir su filosofía de trabajo: no dejar que la comodidad o el “saber hacer” las cosas se impongan a la hora de resolver conflictos y pensar en nuevas soluciones a los pequeños y grandes desafíos.

Para él, esa es la clave tanto del crecimiento personal como profesional. “Cuando me siento demasiado cómodo haciendo algo es porque algo no está bien”, dice el exejecutivo de Microsoft Chile, quien llevó a la filial nacional a ser la de mejor rendimiento en el mundo.

A esa incomodidad, Rademacher suma también la importancia de aprender de los errores: “Mis principales aprendizajes siempre han sido cuando he tenido un fracaso importante”, afirma. También ver una oportunidad en nutrirse de la diversidad, ejercicio que va cada vez más en retirarada en la sociedad actual.

“La gente sólo quiere hablar con personas que piensan como ella”, asegura en este nuevo capítulo de Mentes Libres, en el que conversa con Alan Meyer, vicepresidente de Países Andinos de Mercado Libre, sobre innovación, crecimiento y la importancia de tener convicciones claras a la hora de establecerse metas.