UC y UC CHRISTUS lideran iniciativa de Inteligencia Artificial para optimizar los procesos de atención en salud

UC CHRISTUS junto a la Pontificia Universidad Católica de Chile se adjudicaron uno de los cuatro programas nacionales de la convocatoria “Uso y Adopción de la Inteligencia Artificial en la Industria Chilena” de CORFO. El programa denominado “PRISMA IA 2.0: Datos para una Mejor Salud”, que recibirá un financiamiento de $2.600 millones, busca activar un portafolio colaborativo de soluciones tecnológicas basadas en IA para el sistema público y privado de salud.

Este proyecto responde a los principales desafíos de la salud pública en Chile, como la sobrecarga de los equipos clínicos, la alta demanda asistencial y los crecientes cuidados en domicilio. Su propósito es avanzar hacia un sistema de atención más eficiente, con hospitalizaciones más breves y seguras, y procesos que permitan que los profesionales de la salud concentren su labor en el paciente, siempre bajo estrictos estándares de ética, privacidad y protección de datos.

En línea con este objetivo, PRISMA IA 2.0 incorporará herramientas avanzadas de Inteligencia Artificial que optimizan procesos clínicos en la atención ambulatoria y hospitalaria. Estas soluciones agilizan el registro de información y la elaboración de resúmenes e informes, disminuyendo la carga operativa de médicos y equipos de enfermería, permitiendo que dediquen más tiempo al cuidado directo y oportuno de las personas.

IA al servicio de la salud

El académico de la Escuela de Medicina PUC, director médico de Innovación de UC CHRISTUS y líder de este programa tecnológico, Sebastián Valderrama, expresó que:

“La incorporación de nuevas tecnologías permite dedicar más tiempo al cuidado del paciente y su familia. No buscamos reemplazar la relación médico-paciente, sino potenciarla, liberando a los equipos de tareas administrativas y permitiendo un mayor foco en las necesidades de las personas”.

Asimismo, la Gerente de Sistemas e Innovación Digital de UC CHRISTUS y Directora alterna del proyecto, Helen Sotomayor, señala que: