¡Últimas horas del Cyber Monday 2025! Renueva tu baño con hasta 60% de descuento en Easy

El Cyber Monday 2025 entra en su fase final y, con él, llega la última gran oportunidad del año para renovar tu hogar sin sobrepasar el presupuesto. En especial, si hay un espacio que suele quedar relegado, ese es el baño: un lugar que usamos todos los días, pero que rara vez recibe el cuidado o la actualización que merece.

Esta vez, Easy ofrece hasta 60% de descuento en productos de baño, con todo lo necesario para transformarlo por completo: desde vanitorios y sanitarios, hasta cabinas de ducha y calefonts de alta eficiencia.

Con el calor acercándose, es también el momento perfecto para adelantarte a los típicos problemas del verano, como la humedad, el moho o la condensación, que pueden deteriorar los artefactos y afectar la higiene del espacio. Renovar ahora no solo significa mejorar la estética, sino también invertir en funcionalidad, confort y ahorro a largo plazo.

Un baño moderno empieza por sus cimientos: sanitarios y vanitorios

Cuando el baño empieza a mostrar desgaste, los sanitarios suelen ser los primeros en evidenciarlo. Los nuevos modelos disponibles en Easy.cl no solo destacan por su diseño, sino también por su eficiencia en el uso del agua y su fácil mantenimiento. Las versiones con doble descarga y tecnología silenciosa ayudan a reducir el consumo sin perder potencia, un detalle que se traduce en ahorro mes a mes.

El vanitorio, por su parte, es mucho más que un mueble funcional: hoy es el centro visual del baño. Cambiarlo puede transformar completamente la percepción del espacio. En el Cyber Monday de Easy, hay opciones suspendidas que amplían la sensación de amplitud, modelos con lavamanos integrados y acabados en madera, mármol o tonos neutros que combinan con cualquier estilo decorativo. Además, muchos incorporan compartimentos inteligentes que facilitan el orden y ayudan a mantener todo fuera de la vista.

Cabinas de ducha: diseño, seguridad y confort en un solo espacio

En los últimos años, las cabinas de ducha se han convertido en una de las reformas más demandadas por su practicidad y estética. A diferencia de las tradicionales cortinas o tinas, las cabinas cerradas con vidrio templado y perfiles de aluminio o acero inoxidable garantizan una mejor conservación del calor y evitan filtraciones.

Durante el Cyber Monday de Easy, hay descuentos importantes en distintos tipos de cabinas: rectangulares, semicirculares y corredizas, que se adaptan incluso a baños pequeños o esquineros. Además de ser más higiénicas, su instalación es rápida y segura, aportando un toque moderno que eleva el valor del hogar.

Si estás pensando en hacer una renovación completa, considera también actualizar la grifería o los accesorios de ducha. Las nuevas líneas incorporan aireadores que reducen el caudal de agua sin afectar la presión, combinando confort con sostenibilidad.

Calefont: un cambio que mejora la rutina diaria

Pocas cosas son más molestas que quedarse sin agua caliente justo al comenzar el día o al final de una larga jornada. Reemplazar el calefont antiguo por un modelo eficiente es una de las decisiones más inteligentes que puedes tomar durante este Cyber Monday.

Los calefonts Junkers destacan por su tecnología inverter, encendido automático y sistemas de seguridad avanzados. Aprovecha el cupón “cyberjunkers10” y obtener $10.000 de descuento adicional en calefonts Junkers en el CyberMonday de Easy, con una compra mínima de $50.000. Es una oportunidad única para invertir en confort, rendimiento y ahorro energético antes de que llegue la temporada de mayor consumo.

Adelántate a los problemas del verano

El calor trae consigo un aumento de la humedad en los baños, lo que favorece la aparición de moho, hongos y malos olores. Renovar los artefactos y superficies ahora te permitirá prevenir estos problemas y disfrutar de un ambiente más limpio, seguro y agradable. Un vanitorio nuevo con materiales resistentes al vapor, una cabina de ducha hermética o un calefont eficiente no solo mejoran la estética, sino que también contribuyen al bienestar y la durabilidad del espacio.

Hasta 60% de descuento en baños: la oportunidad final

El Cyber Monday 2025 cierra en pocas horas y Easy ha reunido las mejores ofertas del año para quienes buscan transformar su baño sin obras complicadas. Desde los sanitarios más eficientes hasta vanitorios de diseño y cabinas de ducha modernas, los descuentos de hasta 60% te permiten renovar con estilo y calidad, sin sacrificar tu presupuesto.

¡No dejes que el verano te sorprenda con un baño anticuado o poco funcional!

