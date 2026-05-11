Universidad del Desarrollo preservará patrimonio periodístico de Copesa y lanza cátedra La Tercera-UDD

Varias décadas de historia política, social y cultural registradas en los archivos de diario La Tercera y otros medios nacionales comenzarán a integrarse al trabajo académico universitario.

Este lunes 25 de mayo, en el Aula Magna de la Universidad del Desarrollo, se presentará la Cátedra La Tercera–UDD: Medios, Democracia y Sociedad, iniciativa surgida a partir de la entrega en custodia del Centro de Documentación de Copesa (CEDOC) a la universidad.

El objetivo es preservar este material y promover su uso en investigación, docencia y análisis sobre el rol de los medios en la vida democrática.

En el marco de la actividad se realizará el panel “La Tercera: testigo y protagonista de los cambios en Chile y el mundo”, en el que participarán exdirectores y el actual director del medio: Fernando Paulsen, Cristián Bofill, Guillermo Turner, Juan Pablo Larraín y José Luis Santa María.

La alianza contempla el resguardo de archivos y material documental que registran transformaciones políticas, sociales, tecnológicas y culturales de las últimas décadas, con acceso para distintas facultades y programas académicos.

Actualmente, estudiantes de Periodismo y Comunicación ya trabajan con publicaciones como Paula, Qué Pasa y Ercilla en cursos de investigación periodística, utilizando estos archivos para abordar procesos políticos, fenómenos sociales y cambios culturales tanto en Chile como en el extranjero.