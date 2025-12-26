Acceso a la educación

SEÑOR DIRECTOR:

El 5 de enero, cuando se publiquen los resultados de la PAES y miles de jóvenes definan su camino hacia la educación superior, vuelve a instalarse el debate sobre acceso y oportunidades. Pero muchas veces esa conversación deja fuera una pregunta clave: ¿están nuestros espacios educativos realmente preparados para acoger la diversidad de quienes aprenden?

Según la Encuesta Nacional de Discapacidad y Dependencia (ENDIDE 2022), el 14,7% de los niños, niñas y adolescentes entre 2 y 17 años presenta algún grado de discapacidad: 587.709 NNA a nivel nacional. Y hay una señal aún más preocupante: 18,7% requiere más recursos de apoyo (un 12,8% no los usa, pero declara necesitarlos; y un 5,9% los utiliza, pero requiere alguno adicional). Estos datos interpelan directamente al sistema educativo y a las organizaciones sociales que trabajamos por el desarrollo del potencial humano.

La inclusión no es un gesto voluntarista ni una buena intención: es una competencia que debemos desarrollar como sociedad. Docentes, directivos, equipos educativos, familias y fundaciones cumplimos un rol insustituible en la construcción de comunidades donde nadie quede fuera, y para eso la formación es fundamental.

Abrir esta conversación en este día no es casual: el mérito y el talento sólo pueden desplegarse cuando existen condiciones reales de inclusión, para una educación verdaderamente sin excepciones.

María José Zaldívar

Directora general Fundación Teletón

Domingo Errázuriz

Director ejecutivo Fundación Mustakis