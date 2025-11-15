Acceso a la justicia
SEÑOR DIRECTOR:
La Oficina Judicial Virtual en judicatura de familia es hoy la única vía para formular solicitudes, interponer recursos, requerir la intervención de los tribunales, imponerse del estado de los procesos y acceder a las resoluciones del respectivo tribunal. De su funcionamiento depende, literalmente, que el sistema opere día a día.
Sin embargo, en un ámbito donde cada día y cada hora cuentan, la plataforma ha funcionando de manera intermitente e inestable desde su implementación; se cae, se bloquea y, por horas, simplemente no permite realizar gestiones urgentes.
A esto se suma un hecho insólito: las notificaciones, por diseño del propio sistema, son practicadas cerca de las 23:30 horas. El plazo comienza cuando el día ya terminó. Y al amanecer, la OJV suele estar caída. Es una combinación que, en los hechos, vacía de sentido cualquier plazo procesal.
Son fallas distintas, pero generan un mismo problema: un sistema que no acompaña la urgencia con la que se resuelven estas materias.
Garantizar un sistema que funcione no es un detalle técnico; es asegurar que lo urgente no quede suspendido, pues cuando la justicia no responde en el momento preciso, simplemente no llega.
Rodrigo Calderón Villena
Vicepresidente Asociación de Abogados de Familia
