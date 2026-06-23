Agencia de protección de datos en la encrucijada

SEÑOR DIRECTOR:

La decisión del Senado de rechazar la propuesta del Ejecutivo para conformar el Consejo Directivo de la futura Agencia de Protección de Datos Personales (APDP) marca un complejo escenario hacia la plena vigencia de la institucionalidad para tutelar la autodeterminación informativa. Al no alcanzarse el quórum necesario para ratificar la terna, la institucionalidad de la privacidad en Chile queda en una zona de incertidumbre.

Este revés no es solo un asunto administrativo; refleja la alta sensibilidad política e institucional que rodea a una autoridad que tendrá el poder de fiscalizar, interpretar normas y aplicar sanciones en un ecosistema digital. El debate en la sala dejó entrever las tensiones propias de la creación de un organismo autónomo: mientras algunos cuestionaron los cambios en la nómina original y levantaron alertas por posibles conflictos de interés, otros advirtieron que el rechazo podría generar un vacío institucional.

La creación de la APDP es un pilar fundamental para garantizar el derecho consagrado en la Constitución y alinearse con estándares internacionales como el Reglamento General de Protección de Datos de la UE. Sin una entidad técnica y descentralizada, áreas críticas como el enforcement, la gobernanza de datos y los estándares de cumplimiento para las organizaciones quedan a la espera de definición.

La protección de datos exige una autoridad de control robusta que trascienda las discrepancias para convertirse en una verdadera garantía institucional. El país espera nombres con idoneidad técnica y compromiso político que permita que la Agencia comience a operar con la legitimidad necesaria para proteger nuestra identidad digital.

Emilio Oñate Vera

Acad. Diplomado Protección de Datos, U. Central