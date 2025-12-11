SEÑOR DIRECTOR:

Resulta curioso escuchar la frase “Chile no se cae a pedazos”. Lo dijo recientemente el Presidente de la República en su participación en el Encuentro Anual de la Sofofa. Curioso, sobre todo, porque en esa misma instancia expresó su desconfianza inicial hacia los empresarios. Y, sin embargo, paradójicamente, son esos mismos quienes, durante estos años, han sostenido al país para que no se caiga, actuando como un verdadero dique de contención y resistiendo reforma tras reforma, algunas de las cuales han sido una carga sin precedentes.

Porque si Chile no se ha venido abajo, no ha sido por casualidad. Según los datos más recientes del INE, la tasa de desocupación nacional en el trimestre agosto-octubre 2025 fue de 8,4%. A pesar de ello, la población ocupada creció 1,5% en doce meses, donde vemos un avance en el empleo asalariado privado que, aunque acotado, refleja capacidad de adaptación en un escenario complejo. Durante el 2025, la tasa de desempleo promedia un 8,7%, más elevada aún en las mujeres y la informalidad laboral continúa siendo un desafío. No obstante, el crecimiento económico con expectativas moderadas se explica en gran medida por el esfuerzo sostenido del sector privado, que ha operado bajo presiones regulatorias, reformas e incertidumbre.

Es por ello que no deja de ser irónico escuchar desconfianza hacia quienes, con su riesgo y su esfuerzo cotidiano, han evitado que Chile colapse.

Esta carta es para recordar que la resiliencia colectiva de nuestro país no nace de declaraciones ni buenas intenciones. Nace de trabajo, inversión, riesgo y persistencia. Aunque algunos quieran poner todo el crédito en el aparato estatal, reconozcamos parte importante de ese esfuerzo también al sector privado.

Al César lo que es del César.

José Pakomio

Presidente de la Cámara Nacional de Comercio, Servicios y Turismo de Chile