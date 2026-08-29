Aranceles y más allá

SEÑOR DIRECTOR:

Creo que es interesante analizar los movimientos geopolíticos que están pasando a nivel global y los posibles efectos que estos pueden tener a futuro, y sobre todo para nuestro país.

El uso de medidas económicas, en este caso las medidas arancelarias, para imponer condiciones políticas distintas a los intereses propios de cada país e incluso al sentido de independencia que estos tienen, resulta complejo y obliga a mirar escenarios distintos en el ámbito económico.

Nuestro país carece de la necesaria profundidad de mercado, ya que dependemos necesariamente de la venta de commodities en donde no fijamos el precio y tampoco la demanda. Por lo tanto, cualquier restricción o arancel diferenciado puede generar un efecto complejo no solo en el ámbito económico, sino que además en nuestras condiciones de vida.

Resulta interesante el discurso del Primer Ministro de Canadá en relación al problema que actualmente tienen en relación a los aranceles con EE.UU., no solo por el enfoque pragmático sino por la visión sobre las propias capacidades industriales y económicas de Canadá. Creo sinceramente que es buen momento para repensar la visión del país que queremos y de las capacidades industriales que necesariamente debemos generar a futuro. Lo peor en una crisis es la improvisación. Tenemos el potencial humano y todas las capacidades para hacer las cosas de manera diferente, y creo que es momento de hacerlo con una visión clara de futuro.

Jorge E. Berríos Vogel