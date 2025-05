“Arriar la banderas”

SEÑOR DIRECTOR:

A veces la proyección de los propios deseos puede nublar el análisis. Pese a las expectativas de Cristóbal Osorio en su columna titulada como esta carta, el gobierno del Presidente Boric cuenta con logros concretos que formarán parte de su legado, como la Reforma de Pensiones, entre otros avances en materia de justicia social. Asimismo, y a diferencia de lo que sostiene este columnista, el Frente Amplio ha mantenido su fuerza electoral relativa, tanto en el plebiscito del 7 de mayo de 2023, como en las elecciones municipales del año pasado. Resulta especialmente confuso calificar como un acto de “imposición” el que no se haya informado previamente a la ministra de la Mujer, Antonia Orellana, sobre una denuncia de violación contra el subsecretario Manuel Monsalve, quien en ese momento se encontraba fuera del país cumpliendo funciones oficiales.

La columna no solo evidencia una preocupante falta de empatía y una naturalización de la violencia sexual como fenómeno estructural, sino que también una contradicción: quienes hoy levantan discursos en favor de la unidad, no lo hicieron en el ejercicio de sus funciones y sus defensores, incluido el autor de la columna, no demuestran un interés real en ella, sino que instrumentalizan su figura.

Daniela Escobar

Presidenta Frente Feminista Frente Amplio