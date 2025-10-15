Atención médica de niños comprometida

SEÑOR DIRECTOR:

Es preocupante el recorte presupuestario proyectado para el Programa de Servicios Médicos de Junaeb, que implicará reducir en un 42% las prestaciones en 2026.

Durante más de tres décadas este programa ha sido una herramienta clave para la detección temprana y tratamiento de problemas visuales, auditivos y de columna en la población escolar, que afectan directamente su desarrollo del lenguaje y el aprendizaje.

En Chile dos de cada cien escolares presentan algún grado de pérdida auditiva, y sin una evaluación oportuna, corren el riesgo de quedar rezagados educativa y socialmente. Por lo que reducir el financiamiento de este programa es un retroceso en materia de equidad y justicia social.

Como sociedad científica, reafirmamos nuestro compromiso con el fortalecimiento de las políticas públicas en salud auditiva y ponemos a disposición nuestra colaboración técnica para avanzar en soluciones sostenibles que garanticen el bienestar y desarrollo integral de nuestros niños y niñas, con el compromiso permanente de aportar al fortalecimiento del sistema de salud del país.

Mariela Torrente

Presidenta del Directorio Sociedad Chilena de Otorrinolaringología, Cirugía y Medicina de Cabeza y Cuello