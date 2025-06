Ausencia parlamentaria en comisión de seguridad

SEÑOR DIRECTOR:

En medio de la crisis de seguridad pública por la que transita el país, es inaudito que, al seguir la transmisión del canal oficial del Congreso, para observar la tramitación de la presentación del Ministerio Público en la Comisión de Seguridad de la Cámara de Diputados y Diputadas, de un proyecto de ley tan relevante como el que “crea el Subsistema de Inteligencia Económica y establece otras medidas para la prevención y alerta de actividades que digan relación con el crimen organizado” (Boletín N° 15.975-25), el 4 de junio sólo estuvieran presentes dos diputados: Gloria Naveillán, presidenta de la instancia, y Boris Barrera. Los demás miembros, que no son pocos, “brillaban por su ausencia”. No podemos pretender que la seguridad del país mejore cuando quienes tienen que legislar al respecto no consideran prioritario hacerlo, lo cual es un acto mínimo que la ciudadanía les exige llevar a cabo en el desarrollo principal de sus funciones.

Ignacio Irarrázaval Cueto