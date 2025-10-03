Autodeterminación necesaria

SEÑOR DIRECTOR:

A través de los siglos, diversas naciones han controlado el destino de los palestinos: otomanos, turcos, ingleses, judíos, persas, sirios, soviéticos y norteamericanos han controlado, directa o indirectamente al pueblo palestino. La autodeterminación del pueblo palestino se ha mantenido como una quimera.

La esperanza de que los palestinos puedan algún día tomar sus propias decisiones cobra vigor ante la destrucción y la masacre. La autodeterminación del pueblo palestino es un imperativo ético ineludible. En el intertanto, la responsabilidad del desastre es sólo de aquellos que tienen el control político, económico y militar en tierra ajena.

Alejandro Sifri