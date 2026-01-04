Avances con la India
SEÑOR DIRECTOR:
Recientemente, concluyó la cuarta ronda de negociaciones para un acuerdo de asociación económica integral (CEPA) con la India. Esto ilustra la relevancia que ambos países otorgan a la profundización comercial y sus vínculos bilaterales. Recordemos que el Indo-Pacífico es una región que alberga a la mitad de la población mundial y a un tercio del PGB del mundo.
Un elemento crucial de este proceso, ha sido el trabajo coordinado entre los negociadores de la Cancillería chilena y los líderes de la empresa privada con sus contrapartes indias.
La India no es sólo un mercado atractivo: hoy es parte de un triángulo estratégico junto con China y Estados Unidos. Para Chile, con una economía abierta al mundo y dependiente del comercio exterior, la proyección de la India amplía nuestra perspectiva, reconociendo que los tres países mencionados, -sin olvidar al resto de la región-, son fundamentales para nuestros intereses.
La tarea es seguir profundizando nuestra relación con dicha región, sobre la base de la estabilidad, el libre comercio y reglas claras que aseguren el progreso. Esos objetivos, que fueron centrales para el primer ministro Narendra Modi, en su visión del Indo-Pacífico, presentada ante el Diálogo Shangri-La, el 2018, se mantienen hoy plenamente vigentes.
Patricio Torres
Embajador (r) Investigador-Instituto Libertad
