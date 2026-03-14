SEÑOR DIRECTOR:

La discusión sobre Plaza Baquedano se ha concentrado en el destino del monumento al general Manuel Baquedano, cuando en realidad lo más relevante es la transformación urbana que se está desarrollando en este punto de la ciudad.

La renovación integral de este espacio mejora el bienestar de miles de personas que viven, trabajan o transitan diariamente por el sector. Además, Plaza Baquedano constituye la puerta de entrada a un sistema de parques urbanos ya consolidado que conecta el Parque Bustamante, el Parque Balmaceda y el Parque Forestal.

En ese contexto, el monumento ha pasado a tener principalmente una connotación política. Sin embargo, el verdadero cambio está en la recuperación y remodelación de uno de los principales ejes urbanos de la capital: el eje Alameda-Providencia.

La oportunidad está en consolidar este espacio como un lugar de encuentro y acceso a una red de parques y espacios públicos de escala metropolitana.

Beatriz Mella

Directora alterna Centro CATLEC

Académica UNAB