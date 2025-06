Baquedano, Mistral y la democracia

SEÑOR DIRECTOR:

En Providencia estamos contentos y no es sólo por las celebraciones de nuestro aniversario 128 –que fueron un gran éxito-, sino por los importantes anuncios para el sector de la Plaza Italia. El general Baquedano volverá al lugar que nunca debió abandonar y no llegará solo, pues lo hará en compañía de nuestra extraordinaria poetisa y premio Nobel, Gabriela Mistral. Nuestra democracia se fortalece.

No me he cansado de señalar que el plinto vacío en la Plaza Baquedano es un monumento al octubrismo, al triunfo de la violencia sobre la democracia, que es lo opuesto al progreso y a la dignidad humana. Eso simplemente no es admisible. Baquedano es un héroe de la patria y por eso el pueblo agradecido le dedicó una escultura que contó con el aporte de más de 150 mil personas. Y a eso se añade que el conjunto escultórico se convirtió en el corazón de la ciudad –por no decir del país-, un punto de encuentro en donde todos los chilenos somos locales. No por nada los sondeos de opinión han mostrado sólidas mayorías exigiendo su regreso. El retorno nos reconcilia con nuestra historia y es un paso adelante hacia la paz social.

Por otra parte, se suma una nueva figura imprescindible: Gabriela Mistral. Y aunque no faltan quienes han querido adueñarse de su legado, lo cierto es que Mistral no es propiedad de ningún grupo. Ella era una persona buena, talentosa, ponderada y dotada de una gran capacidad de reflexión, tanto en los asuntos humanos como en los trascendentes. La herencia que legó a Chile está llena de virtud, es un patrimonio colectivo y nacional, por eso la recibiremos con los brazos abiertos.

La democracia no sólo está constituida de instituciones, derechos, deberes y políticas públicas. La democracia también se construye con símbolos y por eso estos anuncios son tan relevantes. Baquedano ausente es una herida abierta en medio de la ciudad y es excelente que nuestra poetisa se incorpore al encuentro de los parques, que es también un encuentro ciudadano en un espacio tan diverso como la democracia misma, con el Presidente Balmaceda; Manuel Rodríguez; José Martí; el Genio de la Libertad; las Torres Turri; el Teatro de la Universidad de Chile; y los cafés literarios. Así, los parques de esa zona conformarán un paseo de la República, un monumento definitivo a la democracia chilena.

En Providencia estamos contentos, porque recuperaremos nuestro patrimonio, pero también porque seguiremos escribiendo la historia de Chile con Baquedano, Mistral y más democracia.

Jaime Bellolio

Alcalde Providencia