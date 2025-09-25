Bien por el rugby
SEÑOR DIRECTOR:
Si todas las personas, organizaciones, empresas o entidades fueren tan exitosas en desarmar la burocracia nacional, como lo ha sido la selección de rugby para su próximo partido en Viña del Mar, seguro seríamos otro país, uno de clase mundial.
Luis Bastías Eyzaguirre
