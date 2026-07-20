Buena noticia en propiedad intelectual

SEÑOR DIRECTOR:

Si bien la megarreforma aún debe ser vista este martes en la Cámara Baja, ya es un hecho que, al menos en este proceso, el gobierno no insistió en impulsar en modificar la ley de propiedad intelectual liberando los derechos de autor y lo valoramos mucho. El amplio rechazo que tuvo esa propuesta tras las advertencias de las agrupaciones de creadores, autores y las asociaciones de la prensa tuvieron efecto y mostraron que para legislar en estos temas no se puede soslayar la participación de quienes nos vemos directamente afectados.

Los suscritos representamos entidades con décadas de experiencia en el desarrollo artístico y cultural de Chile. Contamos con un acervo que nos permite aportar valor al debate y participar en instancias de diálogo con propuestas técnicas, para construir un marco regulatorio acorde con los tiempos y que a la vez resguarde a los titulares de derechos de propiedad intelectual, de manera de reconocer el aporte que los creadores entregamos.

La iniciativa fue rechazada, pero es necesario no bajar la guardia ya que podría resurgir en otras propuestas de ley que se encuentran en discusión. Seguiremos observando y procurando tener una participación efectiva en defensa del valor de la propiedad intelectual.

Arturo Duclós, Creaimagen

Diego Muñoz, Sadel