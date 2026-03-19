Buena salud en Contraloría

SEÑOR DIRECTOR:

La Contraloría tomó razón del decreto y la rana de Darwin se salvó.

Quien no corrió la misma suerte fue la ex ministra de Salud Ximena Aguilera, ya que la Contraloría determinó que sí hubo abuso de su cargo para saltarse la fila en la operación de su madre en un hospital público.

La Contraloría goza de buen pulso y excelente salud.

Francisco Orrego Bauzá