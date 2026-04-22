Cáncer infantil y salud mental

El misterio de qué causa el cáncer en los jóvenes se centra en el intestino

SEÑOR DIRECTOR:

Las cifras recientemente publicadas, que indican que entre un 30% y un 40% de los pacientes oncológicos presenta ansiedad o depresión durante su tratamiento, evidencian una realidad que no puede seguir siendo secundaria. Si bien estos datos corresponden principalmente a población adulta, en el caso del cáncer infantil este impacto puede ser aún mayor.

Niños, niñas y adolescentes enfrentan procesos prolongados y altamente demandantes, donde el desgaste emocional no solo ocurre durante el tratamiento. Estudios recientes en sobrevivientes de cáncer infantil muestran que más del 70% refiere secuelas emocionales, lo que da cuenta de un desafío que se extiende en el tiempo.

Por ello, avanzar hacia un abordaje integral es urgente. La salud mental debe incorporarse desde el inicio del tratamiento y considerar también a las familias y cuidadores.

Abordar el cáncer infantil sin considerar la salud mental es dejar incompleto el tratamiento.

Marcela Zubieta

Presidenta Fundación Nuestros Hijos