SEÑOR DIRECTOR:

Los llamados a mejorar la calidad y probidad de la política deben ir acompañados de señales o gestos concretos y de mucha consecuencia.

Por eso no se entiende que algunos sectores políticos insistan en llevar como candidatos a reelección a parlamentarios desaforados o que hicieron uso de licencias médicas truchas.

Subamos el nivel. En serio.

Francisco Orrego Bauzá