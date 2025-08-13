Candidatos
SEÑOR DIRECTOR:
Los llamados a mejorar la calidad y probidad de la política deben ir acompañados de señales o gestos concretos y de mucha consecuencia.
Por eso no se entiende que algunos sectores políticos insistan en llevar como candidatos a reelección a parlamentarios desaforados o que hicieron uso de licencias médicas truchas.
Subamos el nivel. En serio.
Francisco Orrego Bauzá
