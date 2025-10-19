Capricho ideológico

SEÑOR DIRECTOR:

La perseverancia del oficialismo con su proyecto de aborto —para el cual reconocen no tener los votos— es el mejor testimonio de un capricho ideológico. Es significativo que, entre tanto discurso sobre perspectivas de género, el Ejecutivo prescinda de soluciones que —aunque más complejas— no implican la muerte de otro. En el mensaje no aparecen las palabras “acompañamiento” ni “seguimiento”: la mujer queda, paradójicamente, sola antes y después de una decisión drástica, que se le ofrece como única alternativa.

Así, el Estado reduce su rol a “autorizar”, sin ofrecer apoyo real ni atender a la salud integral de la persona. Resulta aún más grave si se considera que buena parte de los abortos obedecen a presiones externas o temores personales; pero el proyecto reduce el problema a blanco y negro, ignorando alternativas humanas de protección y contención.

Esta iniciativa legal, junto a la de eutanasia, revela una preocupante tendencia a llamar derecho a lo que en realidad supone invisibilizar al más vulnerable. Una sociedad que se mide por cómo protege a los más frágiles no puede considerar que su eliminación es un progreso; hacerlo no es avanzar, sino repetir los mismos horrores que ya registra la historia.

María Teresa Urrutia G.

Teresa Zañartu T.

Fundación Jaime Guzmán