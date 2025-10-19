SUSCRÍBETE
La Tercera
Mundo
Chile
Negocios
Opinión
Ciencia y Tecnología
El Deportivo
Cultura y Entretención
Sociedad
Ediciones
Suscripciones
Redes sociales
Grupo Copesa
Cartas al Director

Capricho ideológico

Por 
Cartas al director

Capricho ideológico

SEÑOR DIRECTOR:

La perseverancia del oficialismo con su proyecto de aborto —para el cual reconocen no tener los votos— es el mejor testimonio de un capricho ideológico. Es significativo que, entre tanto discurso sobre perspectivas de género, el Ejecutivo prescinda de soluciones que —aunque más complejas— no implican la muerte de otro. En el mensaje no aparecen las palabras “acompañamiento” ni “seguimiento”: la mujer queda, paradójicamente, sola antes y después de una decisión drástica, que se le ofrece como única alternativa.

Así, el Estado reduce su rol a “autorizar”, sin ofrecer apoyo real ni atender a la salud integral de la persona. Resulta aún más grave si se considera que buena parte de los abortos obedecen a presiones externas o temores personales; pero el proyecto reduce el problema a blanco y negro, ignorando alternativas humanas de protección y contención.

Esta iniciativa legal, junto a la de eutanasia, revela una preocupante tendencia a llamar derecho a lo que en realidad supone invisibilizar al más vulnerable. Una sociedad que se mide por cómo protege a los más frágiles no puede considerar que su eliminación es un progreso; hacerlo no es avanzar, sino repetir los mismos horrores que ya registra la historia.

María Teresa Urrutia G.

Teresa Zañartu T.

Fundación Jaime Guzmán

Más sobre:AbortoEstadoGobierno

COMENTARIOS

Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

Suscríbete

Lo Último

Bolivia elige a Rodrigo Paz como su próximo presidente hasta 2030

Acusan que Marco Rubio traicionó a informantes estadounidenses para sellar acuerdo carcelario con El Salvador

Fiscal General de Bolivia destaca jornada pacífica en segunda vuelta electoral: “Triunfó la democracia”

Macron promete recuperar las joyas robadas del museo del Louvre y que los responsables “serán llevados ante la justicia”

Trump instó a Zelenski a cerrar un trato con Putin para el fin de la guerra o arriesgaría la destrucción de Ucrania

Jara cuestiona franja electoral de sus adversarios: “Uno no puede gobernar un país a pura crítica del otro”

Lo más leído

1.
Revelan la causa de muerte de Sam Rivers, bajista de Limp Bizkit

Revelan la causa de muerte de Sam Rivers, bajista de Limp Bizkit

2.
Padre y sus dos hijos adolescentes fueron hallados sin vida en vivienda de La Reina

Padre y sus dos hijos adolescentes fueron hallados sin vida en vivienda de La Reina

3.
Philippe Aghion, Nobel de Economía 2025: “Chile es un país muy dinámico, pero necesitan trabajar en su sistema educativo”

Philippe Aghion, Nobel de Economía 2025: “Chile es un país muy dinámico, pero necesitan trabajar en su sistema educativo”

4.
A qué hora y dónde ver a Argentina vs. Marruecos por la final del Mundial Sub 20 en TV y streaming

A qué hora y dónde ver a Argentina vs. Marruecos por la final del Mundial Sub 20 en TV y streaming

5.
Criteria: Jara anota alza y se despega en el primer lugar, mientras Kast y Matthei bajan en las preferencias

Criteria: Jara anota alza y se despega en el primer lugar, mientras Kast y Matthei bajan en las preferencias

Portada del dia

⚡¡Últimos días Cyber! Accede al mejor precio de 2025🗳️ 📰

Digital + LT Beneficios$1.200/mes SUSCRÍBETE

IMPERDIBLES

Revelan la causa de muerte de Sam Rivers, bajista de Limp Bizkit

Revelan la causa de muerte de Sam Rivers, bajista de Limp Bizkit

Qué deberías comer y beber para dormir mejor, según investigaciones científicas

Qué deberías comer y beber para dormir mejor, según investigaciones científicas

Así funciona el delivery que llega hasta los pisos 70 de los rascacielos

Así funciona el delivery que llega hasta los pisos 70 de los rascacielos

Estos son los 7 alimentos que combaten la inflamación

Estos son los 7 alimentos que combaten la inflamación

Servicios

Anuncian probables tormentas eléctricas en tres regiones del sur del país

Anuncian probables tormentas eléctricas en tres regiones del sur del país

Sistema Red refuerza recorridos de buses por el concierto de Rod Stewart en el Claro Arena

Sistema Red refuerza recorridos de buses por el concierto de Rod Stewart en el Claro Arena

A qué hora y dónde ver a Argentina vs. Marruecos por la final del Mundial Sub 20 en TV y streaming

A qué hora y dónde ver a Argentina vs. Marruecos por la final del Mundial Sub 20 en TV y streaming

Anuncian probables tormentas eléctricas en tres regiones del sur del país
Chile

Anuncian probables tormentas eléctricas en tres regiones del sur del país

Sistema Red refuerza recorridos de buses por el concierto de Rod Stewart en el Claro Arena

Jara cuestiona franja electoral de sus adversarios: “Uno no puede gobernar un país a pura crítica del otro”

Ministro García cuantifica descuento que tendrán las cuentas de la luz y descarta que pueda ser antes de enero de 2026
Negocios

Ministro García cuantifica descuento que tendrán las cuentas de la luz y descarta que pueda ser antes de enero de 2026

La metamorfosis de Silicon Valley

Holger Paulmann y José Guzmán: “Hace más de 25 años que no teníamos el nivel de consenso que hoy hay respecto de la importancia del crecimiento”

Dejé de usar mi teléfono inteligente por un mes: así fue cómo cambió mi vida
Tendencias

Dejé de usar mi teléfono inteligente por un mes: así fue cómo cambió mi vida

Cómo hacer que tu café diario sea realmente saludable

Revelan la causa de muerte de Sam Rivers, bajista de Limp Bizkit

“Un incómodo momento”: el enfado de la prensa transandina tras las pifias del público chileno al himno de Argentina
El Deportivo

“Un incómodo momento”: el enfado de la prensa transandina tras las pifias del público chileno al himno de Argentina

En vivo: Marruecos y Argentina se están enfrentando para definir al campeón del Mundial Sub 20 Chile 2025

Los elogios de Gianni Infantino en su paso por Chile: “Este Mundial ha sobrepasado todas las expectativas que teníamos”

Guía del ocio: panoramas escogidos para el fin de semana del 18 y 19 de octubre
Finde

Guía del ocio: panoramas escogidos para el fin de semana del 18 y 19 de octubre

3 playas con aguas turquesas y arenas blancas para unas vacaciones en República Dominicana

Gastronomía, música, diseño y mucho más: lo que debes saber de Mercado Paula 2025

La chilena Matapanki y la serbia Wind, Talk to Me triunfan en FICValdivia 2025
Cultura y entretención

La chilena Matapanki y la serbia Wind, Talk to Me triunfan en FICValdivia 2025

Muere Sam Rivers, bajista y miembro fundador de Limp Bizkit

Mampato: el regreso de un clásico de los niños del ayer

Bolivia elige a Rodrigo Paz como su próximo presidente hasta 2030
Mundo

Bolivia elige a Rodrigo Paz como su próximo presidente hasta 2030

Acusan que Marco Rubio traicionó a informantes estadounidenses para sellar acuerdo carcelario con El Salvador

Fiscal General de Bolivia destaca jornada pacífica en segunda vuelta electoral: “Triunfó la democracia”

Los entretelones de Vota por la Niñez
Paula

Los entretelones de Vota por la Niñez

1 de cada 8 chilenas tendrá cáncer de mama: cómo detectar a tiempo la enfermedad y cuáles son sus síntomas

Hablemos de amor: veinte años sin mi mamá, y todavía la siento cerca