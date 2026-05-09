Carreras clandestinas
SEÑOR DIRECTOR:
Ayer fallecieron tres motoristas en un accidente a alta velocidad en la Ruta 5. Horas antes las redes sociales de distintos grupos relacionados con carreras clandestinas alardeaban de andar a más de 200 km/hr. Tal como lo hemos reiterado como grupo de vecinos, esta conducta está masificada en distintas partes del país y sus consecuencias son totalmente predecibles. Hacemos un llamado a las autoridades y a Carabineros,a no seguir esperando nuevas leyes, sino a tomar acciones inmediatas dentro de la normativa vigente y evitar seguir lamentando este tipo de situaciones.
Jorge Andrés Greene Díaz
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