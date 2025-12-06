Las probabilidades que Polymarket le asigna a José Antonio Kast y Jeannette Jara para la segunda vuelta

SEÑOR DIRECTOR:

Un grupo de exautoridades y personalidades envió una carta abierta a los candidatos Jara y Kast, en que les piden comprometerse con una agenda país pensando en el 2050.

Sorprende que la carta abierta -firmada por Soledad Alvear, Ignacio Walker, Sebastián Edwards y otras personalidades- no aborde con un mínimo de profundidad el tema de la educación, tan abandonado y maltratado estos últimos años y sin el cual no existe ningún desarrollo futuro posible, solo la proyección de más exclusión, marginación, inequidad y empobrecimiento material y espiritual.

También sorprende que la carta no mencione ni una vez la palabra lobby, corrupción, abuso y tráfico de influencias, tan presente en los escándalos y WhatsApp que hemos conocido en los meses recientes, y que son la base para la creciente pérdida de credibilidad en el sistema institucional.

Como si lo anterior no fuese suficiente, en el debate de Archi tampoco hubo preguntas sobre educación y corrupción.

Víctor Pérez Vera

Exrector de la U. de Chile