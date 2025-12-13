SEÑOR DIRECTOR:

En los últimos días nos enteramos que tres profesoras fueron rociadas con bencina en el marco de protestas al interior del Instituto Nacional. Ante ello, el ministro de Seguridad, Luis Cordero, en un cambio de posición para el gobierno, declaró que ya no son meros problemas de convivencia escolar sino actos de “pura delincuencia” y reconoció la intervención y coordinación de adultos en estos delitos.

Lamentablemente, este necesario diagnóstico es dramáticamente tardío.

Según Carabineros, entre 20110 y 2023 hubo, en diez liceos de Santiago y Providencia, 432 actos delictivos. Asimismo, la Superintendencia de Educación recibió, entre 2014 y 2023, un total de 26.643 denuncias por maltrato físico al interior de los establecimientos. Todo esto ha afectado el aprendizaje de los estudiantes al punto de que un ex rector del Instituto Nacional alertó que cada generación de egresados perdía, a lo largo de su Enseñanza Media, un año completo de clases por paros y movilizaciones.

Es cierto que el declive de los liceos emblemáticos tiene diversas causas: el cuestionamiento del mérito que ha hecho suyo la izquierda, la destrucción de sus comunidades educativas, los incentivos perversos del ranking de notas e, incluso, el surgimiento de una amplia oferta de liceos bicentenario a lo largo de todo el país.

Pero nada ha sido más decisorio para que las familias abandonen a los liceos emblemáticos que la violencia y la indolente complicidad con que algunas autoridades se opusieron a diversas iniciativas para revertir esta lamentable situación y con la que azuzaron a los secundarios que en 2019 saltaron torniquetes.

Por eso, es valioso que se ponga fin a la ceguera ideológica que excusa permanentemente a una importante cantidad de alumnos violentos y carga toda responsabilidad en supuestos “infiltrados”, que trata como “impolutos pedagogos” a profesores que han derivado en activistas políticos, y que prefiere escuchar la opinión de una minoría vociferante de padres mientras ignora a una mayoría silenciosa y pacífica de familias.

Sin derribar esa ceguera ideológica será imposible recuperar los colegios para los estudiantes y enfrentar la violencia. Es valioso que el ministro Cordero esté dispuesto a hacerlo. Lamentablemente, se dieron cuenta en los últimos 90 días de gobierno.

Julio Isamit

Exalumno del Instituto Nacional.