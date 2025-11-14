Chile amable

SEÑOR DIRECTOR:

“Aun en las circunstancias más terribles, una persona puede elegir ser amable”. Son las palabras de Daniel Lubetzky, fundador de la marca KIND, repitiendo una enseñanza que heredó de su padre, sobreviviente del Holocausto. Esa frase, nacida del dolor, encierra una verdad poderosa: la amabilidad no depende de las condiciones, sino de una decisión.

En Chile, con una elección ad portas, vivimos tiempos de efervescencia social y política, donde las diferencias muchas veces se transforman en desconfianza o descalificación. Hemos avanzado en diversidad de voces, pero hemos perdido la capacidad de escucharnos con empatía, de mirarnos con transparencia y responsabilidad, de construir cercanía incluso en la diferencia. La amabilidad —esa virtud que parece pequeña—podría ser hoy un acto de liderazgo cívico.

Si recordamos que siempre podemos elegir la forma en que nos tratamos, podremos reconstruir algo más profundo que un clima político: una convivencia basada en la confianza, que nos devuelva esperanza.

Cali Trivelli

Gerente general Almabrands