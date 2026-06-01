Chile contra la soledad

SEÑOR DIRECTOR:

Hace unos días se presentó la bancada contra la soledad, iniciativa transversal de diputadas y diputados liderada por Diego Schalper. Como organizaciones de la sociedad civil, valoramos profundamente este espacio y la invitación a ser parte de él, ya que estamos convencidos de que Chile también se construye promoviendo comunidades más acompañadas.

La soledad constituye hoy una barrera estructural que impacta el desarrollo de las personas y del país en múltiples dimensiones. Cuando esta realidad no es considerada en las políticas públicas y programas sociales, se profundizan fenómenos de exclusión, aislamiento y deterioro del bienestar. No existe una única forma de comprender ni abordar la soledad y, precisamente por ello, resulta relevante impulsar instancias amplias que permitan disminuirla.

Chile enfrenta desafíos urgentes asociados al envejecimiento, la pobreza y la salud mental. En este contexto, tanto las políticas públicas como las iniciativas privadas orientadas a grupos vulnerables deben incorporar esta problemática. La soledad exige una reflexión permanente y colectiva para así construir una sociedad más integrada.

Sofía Rivas

Directora ejecutiva Fund. Conecta Mayor UC

Catalina Littin

Fundación Superación de la Pobreza