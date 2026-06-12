Chile sin relevo

SEÑOR DIRECTOR:

Chile enfrenta una realidad preocupante: cada año nacen menos niños. Según cifras recientes, la tasa de fecundidad se ubica en torno a 0,99 hijos por mujer, muy por debajo del 2,1 necesario para el reemplazo generacional. Detrás de esta tendencia no solo hay cambios culturales, sino también factores como la pobreza, la incertidumbre económica y las brechas en educación.

Muchas familias postergan o descartan la posibilidad de tener hijos debido al alto costo de la vida, las dificultades para acceder a una vivienda y la inestabilidad laboral.

La educación también influye en estas decisiones. Cuando existen oportunidades reales de formación y movilidad social, las personas pueden proyectar su futuro con mayor confianza. Sin embargo, las desigualdades educativas siguen limitando las expectativas de miles de jóvenes.

La baja natalidad no es solo una cifra demográfica; es un reflejo de las condiciones en que viven las personas. Si queremos enfrentar este desafío, debemos avanzar hacia un país donde formar una familia no constituya un riesgo económico, donde la educación genere oportunidades y donde la pobreza no determine el futuro de las nuevas generaciones.

El debate sobre la natalidad es, en definitiva, una discusión sobre el Chile que queremos construir, debiéramos partir por hablar de los beneficios, ejemplo sala cuna universal y no más de gastos, sino de inversión.

Vivianne Galaz R.

Especialista en Familia e Infancia

Abogada