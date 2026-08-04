Cierre del Paso Los Libertadores

El Paso Fronterizo Los Libertadores cerró sus puertas el pasado 13 de julio por los embates del clima.

SEÑOR DIRECTOR:

El cierre del paso fronterizo Los Libertadores por mal tiempo es comprensible y, frente a temporales como los de estas semanas, inevitable. El problema es que cada vez que eso ocurre, la cadena logística colapsa con una previsibilidad alarmante, especialmente por la cantidad de camiones que dependen de esa ruta.

Según el Servicio Nacional de Aduanas, el paso Los Libertadores concentra un promedio de 1.200 camiones diarios, consolidándose como el principal corredor terrestre de carga entre Chile y Argentina.

La trazabilidad y el flujo fronterizo pueden mejorarse sin partir de cero. Si ya existe una autorización vigente, lo razonable es perfeccionar su uso y no castigar a los transportistas con trámites duplicados. Aduanas, en coordinación con el SAG y los agentes de aduana, hace esfuerzos para acelerar el tránsito, pero aún hay espacio para una gestión más eficiente.

El caso de una carga con visto bueno sanitario por Los Andes lo ilustra con crudeza: si el paso queda cerrado y el camión debe ser desviado, el sistema obliga a anular un trámite ya pagado, iniciar otro, volver a pagar y esperar hasta 72 horas. Ese procedimiento no solo encarece la operación, también genera una congestión vehicular injustificable y retrasa cargas que ya vienen atrapadas por la emergencia.

Nuestra frontera no puede ser una maquinaria de fricción burocrática cada vez que el clima nos golpea. Si queremos una logística moderna, debe responder con protocolos más ágiles y capaz de adaptarse, sin afectar la labor de los transportistas, nuestro quehacer como agentes de aduanas ni paralizar el comercio nacional e internacional.

Ricardo Mewes Schnaidt

Agente de aduanas