Cifras que esconden realidades

SEÑOR DIRECTOR:

La recuperación de la asistencia escolar tras la pandemia es una buena noticia. Sin embargo, detrás de ese avance persiste un desafío que no podemos invisibilizar: el ausentismo crónico.

En educación parvularia, la asistencia ha mostrado una recuperación sostenida entre 2022 y 2025, pasando de un promedio nacional de 76,8% en 2022 a 84,1% en 2025. Pero, aún tenemos más de un 40% de niñas y niños en prekínder y kínder que faltan un 10% o más de los días del año escolar. Es decir, pierden 20 días o más de clases, con consecuencias importantes en sus aprendizajes, en su vínculo con la comunidad educativa y en sus trayectorias futuras.

El problema central es que seguimos mirando únicamente el promedio general de asistencia. Ese indicador esconde a miles de niñas y niños que están perdiendo oportunidades fundamentales para su desarrollo.

Por eso, resulta clave detectar temprana y oportunamente a quienes presentan riesgo de ausentismo crónico durante el año, para poder intervenir antes de que la situación se agrave. Para ello, es indispensable contar con sistemas de reporte que permitan seguir la trayectoria de asistencia acumulada de cada estudiante durante el año, y no solo observar cifras globales mensuales.

Porque mejorar la asistencia no es solo subir porcentajes: es asegurar que ningún niña o niño quede ausente de su proceso educativo.

Yanira Alée

Jefa programa Asistencia Escolar

Fundación Educacional Oportunidad