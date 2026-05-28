Natalidad y soledad en Chile

SEÑOR DIRECTOR:

Un reciente reportaje del Financial Times —recogido también por La Tercera— documenta que la caída global en la natalidad se explica menos por el rechazo a la maternidad que por la disminución en la formación de parejas estables. Los smartphones y las redes sociales aparecen como un factor acelerador: no porque solo ocupen tiempo, sino porque generan más contactos, pero vínculos menos profundos.

Los datos chilenos permiten aterrizar ese argumento. La Encuesta Bicentenario UC 2024, en su módulo de natalidad, muestra que entre los jóvenes de 18 a 24 años el número ideal de hijos cayó de 2,21 a 1,43 entre 2009 y 2024 —ya bajo el nivel de reemplazo de 2,1-. El 22% de ese grupo declara no querer hijos en absoluto.

La edición 2025 de la misma encuesta entrega la otra cara: el 62% de los jóvenes entre 18 y 24 años declaró haberse sentido solo durante la última semana, y tres de cada cuatro no participa en ningún tipo de organización o grupo social.

El cruce es difícil de ignorar. Los jóvenes más solos y menos vinculados comunitariamente son los mismos que han reducido sus expectativas de tener hijos.

Las políticas públicas en discusión son una señal de que el país está tomando en serio el problema. Quizás valga la pena acompañarlas de una pregunta más difícil: ¿por qué tantos jóvenes chilenos quieren formar una familia y no logran hacerlo?

Javiera Bellolio A.

Facultad de Enfermería y Obstetricia

Universidad de los Andes