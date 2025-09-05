Compromiso con un país más justo y unido

SEÑOR DIRECTOR:

Se cumplieron tres años del plebiscito de salida, en que millones de chilenos y chilenas dijeron Rechazo. Esa votación no fue solo histórica: reflejó el malestar ciudadano ante un rumbo que nos dividía y que no respondía a las urgencias reales de la gente.

Esa preocupación sigue vigente. La política muchas veces degrada el debate, disfrazando la confrontación como estrategia o crítica. Sé lo que significa mantenerse firme, defender convicciones y enfrentar ataques por pensar distinto, incluso cuando vienen de quienes deberían ser aliados.

Chile necesita liderazgo que eleve la conversación, transforme el desacuerdo en acuerdos y soluciones concretas, y ponga a las personas por encima de la confrontación. Este aniversario es una oportunidad para recordarlo y renovar nuestro compromiso con un país más unido, justo y esperanzador.

Fernanda Ulloa