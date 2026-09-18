Construir Patria
SEÑOR DIRECTOR:
El llamado presidencial a la unidad plantea una exigencia concreta a la oposición: contribuir al progreso del país, aun cuando hoy gobiernen otros. Fiscalizar y colaborar son responsabilidades compatibles.
Apostar al fracaso del gobierno tiene un costo que pagan quienes esperan seguridad, empleo y mejores servicios. Rechazar una buena propuesta solo para evitar un triunfo del adversario empobrece la democracia.
La madurez republicana se demuestra al reconocer aciertos y construir acuerdos, incluso con quienes piensan distinto. Quien aspira a gobernar mañana debe demostrar hoy que puede contribuir desde la oposición.
Jorge Gacitúa Muñoz
Abogado y académico de Derecho Público
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