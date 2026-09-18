Construir Patria

Santiago, 20 de julio de 2026. Se reunen las y los presidentes, secretarios generales, jefes de bancada y abogados constitucionalistas de los partidos de oposicion en la sede del Partido Socialista para abordar los ultimos acontecimientos relacionados con la megarreforma del gobierno. Jonnathan Oyarzun/Aton Chile

SEÑOR DIRECTOR:

El llamado presidencial a la unidad plantea una exigencia concreta a la oposición: contribuir al progreso del país, aun cuando hoy gobiernen otros. Fiscalizar y colaborar son responsabilidades compatibles.

Apostar al fracaso del gobierno tiene un costo que pagan quienes esperan seguridad, empleo y mejores servicios. Rechazar una buena propuesta solo para evitar un triunfo del adversario empobrece la democracia.

La madurez republicana se demuestra al reconocer aciertos y construir acuerdos, incluso con quienes piensan distinto. Quien aspira a gobernar mañana debe demostrar hoy que puede contribuir desde la oposición.

Jorge Gacitúa Muñoz

Abogado y académico de Derecho Público