SEÑOR DIRECTOR:

Derivado de la crisis habitacional que ha alcanzado niveles alarmantes en el país, la meta de construir 400.000 viviendas sociales en 4 años es altamente loable, por ello aplaudo la energía, motivación y coraje demostrado por el ministro de Vivienda y Urbanismo Iván Poduje en su primer mes y medio de trabajo a cargo de la cartera.

No obstante, preocupan algunas iniciativas difundidas por el propio ministro a través de los medios de comunicación como la reciente propuesta de construcción de 5 edificios de 17 pisos, un centro teletón y 200 casas en una franja de terreno reducida de calle Cerro Colorado de la comuna de Las Condes, (hoy hermoso parque de esparcimiento y áreas deportivas de primer nivel), sin antes haber realizado un exhaustivo estudio del impacto medio ambiental sobre el espacio urbano y la infraestructura existente en el sector (edificios corporativos, edificios habitacionales, un mall, un colegio y calle angosta saturada en hora punta), lo que inquieta a los vecinos por el efecto negativo del proyecto en la calidad de vida.

Es oportuno que el ministro considere las reales necesidades habitacionales, priorizando soluciones que respeten el equilibrio entre el desarrollo urbano, impacto en el espacio público y bienestar de los ciudadanos.

Eduardo Villalón Rojas