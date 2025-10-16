”Cuando el Derecho se apaga”
SEÑOR DIRECTOR:
La carta titulada como la presente, incurre en graves errores que deben aclararse con rigor jurídico. El 7 de octubre de 2023 Israel fue víctima de un ataque terrorista de Hamas, con masacres, secuestros y actos que el Derecho Internacional Humanitario (DIH) califica como crímenes de guerra y de lesa humanidad, en violación del artículo 3 común a los Convenios de Ginebra.
El DIH se funda en los principios de distinción, proporcionalidad y precaución. Israel, como Estado soberano y democrático, tiene el derecho y deber de defender a su población, conforme al artículo 51 de la Carta de la ONU. Hamas, en cambio, usa a los civiles de Gaza como escudos humanos y lanza ataques desde hospitales o escuelas, lo que constituye crimen de guerra según el artículo 8.2.b del Estatuto de Roma.
El valor de cada vida humana es universal. Israel mantiene control judicial incluso en guerra, a diferencia de regímenes autoritarios. El Derecho no se apaga cuando un Estado se defiende, sino cuando se invoca de modo selectivo o ideológico.
Sorprende que, en lugar de valorar los esfuerzos por la paz, se ataque injustamente al profesor Gabriel Zaliasnik. La justicia exige verdad, respeto y liberación de los rehenes. Chile necesita comunidades unidas en diálogo y amistad, no en odio ni tergiversación.
Susana Borzutzky
Abogada penalista
