    Cartas al Director

    Cuando todos pierden

    Por 
    Cartas al director
    SEÑOR DIRECTOR:

    En política el cálculo es clave para explicar escenarios y definir cursos de acción. Pero no siempre hay ganadores y perdedores claros: a veces todos ganan y, en otras, todos pierden. Esto último parece ocurrir en el impasse entre el Presidente en ejercicio y el presidente electo, que detuvo el traspaso de información entre equipos ministeriales y derivó en una polémica sobre quién dice la verdad. A ojos de la opinión pública, esto desgasta la imagen de ambos y empaña un proceso que la historia había mostrado como fluido pese a las diferencias.

    En el caso del Presidente Boric, pierde porque el cierre de su gobierno, ya marcado por dificultades comunicacionales, queda ahora cubierto por un manto de dudas y versiones confusas sobre la gestión de un asunto estratégico como el denominado cable chino. Con ello se instala la idea de debilidad en la línea de mando y de una gestión poco prolija hasta el último minuto.

    Por su parte, el presidente electo Kast también pierde. Su decisión de poner término al proceso de traspaso refuerza el relato de sus opositores sobre una limitada disposición al diálogo y marca un tono confrontacional que puede tener consecuencias tempranas. Con ese gesto corre el riesgo de ordenar a la oposición en su contra e iniciar el mandato en un clima adverso para construir mayorías y acuerdos.

    Esto resulta particularmente costoso para un gobierno que ha insistido en la idea de una administración de emergencia, que requiere diálogo y convocatoria amplia en el sistema político. En esto último, perdemos todos.

    En política, a veces todos pierden. Y, aun así, algunos pierden más que otros.

    Gustavo Campos

    Investigador CDOP, U.Central

