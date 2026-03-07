SEÑOR DIRECTOR:

Cada 8 de marzo volvemos a hablar de las brechas de género. Y aunque las cifras siguen mostrando desafíos importantes tanto en participación laboral, salarios, acceso a posiciones de liderazgo o distribución de las tareas de cuidado, también es cierto que algo ha cambiado: hoy las mujeres están construyendo caminos concretos para cerrarlas.

Cada año, más mujeres ingresan y permanecen en la educación superior, más emprenden, más lideran equipos y comunidades. Sin embargo, el talento no siempre encuentra las mismas oportunidades. Persisten barreras culturales, sesgos y estructuras que dificultan trayectorias laborales continuas y equitativas.

Cerrar estas brechas no es solo una tarea de las mujeres. Requiere instituciones que promuevan entornos laborales flexibles, políticas que reconozcan la corresponsabilidad en el cuidado y espacios formativos que amplíen expectativas desde la infancia. Pero también exige visibilizar avances y generar referentes que demuestren que el cambio es posible.

El desafío ya no es solo diagnosticar desigualdades, sino acelerar soluciones para transformar realidades. Porque cuando una mujer avanza, no lo hace sola: impacta a su familia, su comunidad y al desarrollo del país.

Isabella Luksic

Vicepresidente Fundación Luksic