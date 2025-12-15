Cuatro años y sus lecciones

SEÑOR DIRECTOR:

Con el triunfo de José Antonio Kast se cierra un ciclo político iniciado en 2022, marcado por la llegada al poder de una coalición que se presentó como alternativa al “duopolio” y que impulsó una agenda refundacional. Ese impulso se vio fuertemente frenado por el contundente triunfo del Rechazo en el plebiscito constitucional de 2022, lo que obligó al gobierno a reorientar su estrategia.

Desde entonces, el oficialismo se fue alejando progresivamente de sus posturas más rupturistas, e incluso incorporó con más fuerza ideas y figuras del “duopolio”, hasta ese momento poco valorado por ellos.

En el nuevo escenario, quienes hoy pasan a la oposición debieran ejercerla con responsabilidad, aprendiendo de la experiencia del gobierno y atendiendo las señales entregadas por la ciudadanía. Cuatro años han sido suficientes como lección.

Daniel Burgos Bravo