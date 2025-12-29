Cuidar los destinos turísticos

SEÑOR DIRECTOR:

Chile es un referente internacional para quienes buscan experiencias únicas en medio de la naturaleza. Hace unas semanas, por séptima vez, obtuvimos el título de Mejor Destino de Turismo Aventura del Mundo en los World Travel Awards.

Por eso, es una gran noticia que los guardaparques de Parque Nacional Torres del Paine depusieran la movilización y que, además, se busque reforzar la dotación a partir de enero próximo, evitando entre otros, que vuelva a repetirse el trágico accidente de los senderistas a fines de noviembre.

A Chile lo quieren internacionalmente como destino turístico y Marca-País. Pero debemos ser muy cuidadosos de no repetir una tragedia como ésta. Torres del Paine, Isla de Pascua y San Pedro de Atacama, son lugares únicos en el mundo, íconos cuya imagen se ha construido por décadas, con el trabajo público y privado de generaciones que no nos podemos permitir destruir en semanas por errores de gestión.

Sebastien Leroux