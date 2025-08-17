SUSCRÍBETE
La Tercera
Mundo
Chile
Negocios
Opinión
Ciencia y Tecnología
El Deportivo
Cultura y Entretención
Sociedad
Ediciones
Suscripciones
Redes sociales
Grupo Copesa
Cartas al Director

Cuidemos nuestro Metro

Por 
Cartas al director
Cuidemos nuestro Metro

SEÑOR DIRECTOR:

En los últimos días, se han viralizado diferentes comportamientos absolutamente condenables por parte de un número acotados de usuarios de Metro. Entre ellos, destacan el personaje que entró con un vehículo a tracción eléctrica dentro de un vagón en Línea 2, otro que fumaba de manera descarada y desafiante sentado en el suelo al interior de un tren y que se trenzó a golpes con un pasajero que lo encaró, y otros más consumiendo alcohol de manera desfachatada. A esto hay que adicionar, por supuesto, el comercio ambulante y la evasión en el pago del pasaje.

Este tipo de actitud no solo pone en riesgo a los restantes pasajeros que utilizan el servicio, sino que además afecta la convivencia en un lugar público de alta afluencia y deteriora el estándar de un servicio que podría ser de primer nivel. Es decir, unos pocos personajes inconscientes y prepotentes, pretenden pasar por encima de una gran mayoría que trata de movilizarse de manera rápida y segura dentro de nuestra ciudad.

Si bien Metro cuenta con cierto contingente de orden y seguridad, este no es siempre suficiente para abordar las graves y crecientes incivilidades que observamos con cierta periodicidad al interior del tren subterráneo. Por ello, es parece fundamental que todos quienes utilizamos el servicio, de una u otra forma, colaboremos en mantenerlo con el estándar que nos tenía acostumbrado: un lugar limpio, seguro y eficiente, que nos llena de orgullo. Esto no es solo responsabilidad de los equipos que trabajan en la empresa, sino de todos quienes usamos este extraordinario medio de transporte.

Louis de Grange C.

Decano Facultad de Ingeniería y Ciencias, UDP

Ex presidente de Metro

Más sobre:Metropasajerosorden y seguridad

COMENTARIOS

Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

Suscríbete

Lo Último

Gobierno boliviano alerta que sectores afines a Evo Morales intentarán obstaculizar las elecciones de este domingo

Alta Representante de la UE asegura que Rusia no tiene intención de acabar pronto con la guerra en Ucrania

Detienen a tres cabos del Ejército y a un civil tras retirar encomienda con droga en Puerto Aysén

Netanyahu rechaza propuesta a la baja de Hamas y exige una liberación total de rehenes

Así fue la detención de Alberto Carlos Mejía, el sicario del “Rey de Meiggs”

Caleb Landry Jones, el nuevo Drácula: “Luc Besson es muy extremo en muchos sentidos, aunque él no lo diga”

Lo más leído

1.
Capturan en Colombia a Alberto Carlos Mejía, el sicario del “Rey de Meiggs”

Capturan en Colombia a Alberto Carlos Mejía, el sicario del “Rey de Meiggs”

2.
En su tercer partido consecutivo: se acabó el invicto de Brayan Cortés en el arco de Peñarol

En su tercer partido consecutivo: se acabó el invicto de Brayan Cortés en el arco de Peñarol

3.
El caso del ciudadano venezolano que tras ocho años en el país evitó su expulsión y consiguió la residencia definitiva

El caso del ciudadano venezolano que tras ocho años en el país evitó su expulsión y consiguió la residencia definitiva

4.
Paracaidista no activó su equipo y fallece tras caer en la vía pública en Pichilemu

Paracaidista no activó su equipo y fallece tras caer en la vía pública en Pichilemu

5.
Gobierno activa expulsión y prohibición de ingreso para 281 médicos extranjeros por emitir licencias falsas

Gobierno activa expulsión y prohibición de ingreso para 281 médicos extranjeros por emitir licencias falsas

Portada del dia

Contenidos exclusivos y descuentos especiales

Digital + LT Beneficios$3.990/mes por 3 meses SUSCRÍBETE

VIDEOS

Así fue el momento en que el sicario del “Rey de Meiggs” fue detenido en Colombia

Así fue el momento en que el sicario del “Rey de Meiggs” fue detenido en Colombia

Tras meses de espera: este es el esperado comercial que Dua Lipa grabó en Chile

Tras meses de espera: este es el esperado comercial que Dua Lipa grabó en Chile

Captan impactante incendio de un bus Red en avenida Los Leones

Captan impactante incendio de un bus Red en avenida Los Leones

Niño soñaba con ser recolector de basura en Los Ángeles: cumplieron su sueño por un día

Niño soñaba con ser recolector de basura en Los Ángeles: cumplieron su sueño por un día

Servicios

Las razones que explican que el 20 de agosto sólo sea feriado en dos comunas del país

Las razones que explican que el 20 de agosto sólo sea feriado en dos comunas del país

A qué hora y dónde ve a Colo Colo vs. Universidad Católica por TV y streaming

A qué hora y dónde ve a Colo Colo vs. Universidad Católica por TV y streaming

Dónde y a qué hora ver a Mallorca vs. Barcelona por LaLiga en TV y streaming

Dónde y a qué hora ver a Mallorca vs. Barcelona por LaLiga en TV y streaming

Detienen a tres cabos del Ejército y a un civil tras retirar encomienda con droga en Puerto Aysén
Chile

Detienen a tres cabos del Ejército y a un civil tras retirar encomienda con droga en Puerto Aysén

Capturan en Colombia a Alberto Carlos Mejía, el sicario del “Rey de Meiggs”

Adolescente queda privado de libertad por homicidio frustrado afuera de colegio en Alto Hospicio

Evaluación ambiental: el desafío de acelerar proyectos sin relajar la protección del medio ambiente
Negocios

Evaluación ambiental: el desafío de acelerar proyectos sin relajar la protección del medio ambiente

¿Vía decreto o vía legal?: El camino de las propuestas económicas presidenciales

Un ex ejecutivo del Citi y ex autoridad delinea las propuestas de Kast para el mercado de capitales

“Mi ex está loca”: las 4 señales de alerta cuando estás en una cita, según los terapeutas
Tendencias

“Mi ex está loca”: las 4 señales de alerta cuando estás en una cita, según los terapeutas

La historia del hombre que sobrevivió solo con su gato en la Patagonia chilena

Cómo son las nuevas oficinas de Ricoh en Chile y cómo prometen potenciar el desarrollo tecnológico y la innovación

Eduardo Vargas vuelve al Estadio Nacional para enfrentar a la U
El Deportivo

Eduardo Vargas vuelve al Estadio Nacional para enfrentar a la U

A fondo con Nicolás Córdova: “No pretendo ser Scaloni; es campeón del Mundo, tiene a Messi”

Representante de Almirón confirma la partida del DT de Colo Colo: “Hay que asimilarlo”

Por cuatro años siguieron a más de mil personas y descubrieron una vitamina que ayuda a vivir más tiempo
Ciencia y Tecnología

Por cuatro años siguieron a más de mil personas y descubrieron una vitamina que ayuda a vivir más tiempo

Científicos chilenos realizan crucial hallazgo sobre una de las enfermedades que más ceguera provoca a nivel mundial

Tras casi 20 años intentándolo, mujer queda embarazada gracias a la inteligencia artificial

Caleb Landry Jones, el nuevo Drácula: “Luc Besson es muy extremo en muchos sentidos, aunque él no lo diga”
Cultura y entretención

Caleb Landry Jones, el nuevo Drácula: “Luc Besson es muy extremo en muchos sentidos, aunque él no lo diga”

Una cápsula del tiempo: los documentos olvidados de los corazones de los Héroes de la Concepción

Fabiana Cantilo: “Si fuera la cantante más importante del rock argentino, tendría más plata”

Gobierno boliviano alerta que sectores afines a Evo Morales intentarán obstaculizar las elecciones de este domingo
Mundo

Gobierno boliviano alerta que sectores afines a Evo Morales intentarán obstaculizar las elecciones de este domingo

Alta Representante de la UE asegura que Rusia no tiene intención de acabar pronto con la guerra en Ucrania

Netanyahu rechaza propuesta a la baja de Hamas y exige una liberación total de rehenes

Del amor propio al rechazo: el retorno de los estereotipos de belleza en las nuevas generaciones
Paula

Del amor propio al rechazo: el retorno de los estereotipos de belleza en las nuevas generaciones

“Reservado para el placer”: ¿Es buena idea agendar los encuentros sexuales?

Hablemos de amor: Me terminó un bot