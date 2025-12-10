Debate
EÑOR DIRECTOR:
Lo de antenoche no fue un debate, porque debatir exige interacción, réplica y sentido compartido. Hubo solo emisiones paralelas, sin el mínimo de “cooperación conversacional” que pide cualquier acto de habla significativo. Si las palabras no se encontraron, que al menos lo haga la ciudadanía este domingo, cuando demos el único enunciado verdaderamente vinculante: nuestro voto.
Kênio Estrela
Académico en filosofía del lenguaje y lingüística
Lo Último
Lo más leído
Plan digital + LT Beneficios por 3 mesesInfórmate para la segunda vuelta y usa tus beneficios 🗳️$3.990/mes SUSCRÍBETE
COMENTARIOS
Para comentar este artículo debes ser suscriptor.