Desafío que plantea a nuevo gobierno la sanción de EE.UU.

SEÑOR DIRECTOR:

La sanción que impuso Trump a algunas autoridades del Ministerio de Transporte y Telecomunicaciones por considerar que un importante proyecto de infraestructura de conectividad digital entre Chile y China atenta contra sus intereses y constituye un peligro para la seguridad regional, no es un mensaje para este gobierno sino para el entrante. La pregunta fundamental es, entonces, ¿cómo responderá el Presidente electo?

No es misterio para nadie que el gobierno de Trump está tratando de patear el tablero del orden internacional de la postguerra. Ejerciendo sin tapujos su fuerza (bruta o económica), busca destruir el plano de igualdad en el que se pretendían dar las relaciones entre Estados y reclamar para sí la hegemonía social, cultural y económica sobre Latinoamérica en lo que se ha llamado “doctrina Donroe”.

Sin embargo, el Presidente electo y su sector han demostrado en reiteradas ocasiones genuflexión hacia Donald Trump y su gestión. Cabe recordar que la diputada Camila Flores increpó que debiéramos estar felices de que sólo se nos aplicaran aranceles del 10%, que el mismo José Antonio Kast celebró la invasión militar estadounidense en Venezuela y que Axel Kaiser el día viernes pasado agradeció la sanción a las autoridades de Transporte y Telecomunicaciones.

Estas señales contrastan con la larga historia de multilateralismo basado en el derecho internacional, el respeto de la soberanía y el beneficio mutuo. Nuestra política exterior nos ha posicionado como socios responsables y confiables, lo que le ha permitido a Chile diversificar estratégicamente sus relaciones comerciales, cuestión fundamental en el escenario geopolítico multipolar que enfrentamos hoy. Ese es un capital que no podemos perder si no queremos subordinar nuestro destino a lo que se decida en otras latitudes.

¿Será capaz el gobierno entrante de entender esto y defender la soberanía nacional frente a la intromisión estadounidense? ¿O por el contrario de forma cortoplacista capitularán, dando pie atrás con el importante proyecto de infraestructura de conectividad transoceánico?

Tomar bando en el tablero geopolítico de un orden mundial que se desmorona es un camino en el que Chile solo puede perder. Esperamos que el futuro gobierno de Kast sepa navegar esas aguas con mirada de Estado.

Juan Andrés Mena

Investigador Fundación Nodo XXI