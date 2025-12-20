SUSCRÍBETE POR $1100
La Tercera
Ciencia y Tecnología
Chile
Negocios
Opinión
Cultura y Entretención
Sociedad
El Deportivo
Mundo
    Ediciones
    Suscripciones
    Redes sociales
    Grupo Copesa
    75 años haciendo periodismo
    Cartas al Director

    Desafíos de la justicia

    Por 
    Cartas al director
    Dragomir Yankovic/Aton Chile DRAGOMIR YANKOVIC/ATON CHILE

    SEÑOR DIRECTOR:

    Reforzar la independencia e imparcialidad del Poder Judicial es uno de los principales desafíos en distintas latitudes. El 2025 fue un año en continuó recordándonos su importancia, no sólo para el correcto funcionamiento del sistema de justicia sino también para fortalecer el Estado de Derecho y el resguardo de los derechos como pilares centrales de la democracia. Situaciones tan distintas como lo observado en este año en México, en Estados Unidos, en Brasil o en los recientes fallos europeos sobre Polonia, demuestran que la urgencia de reforzar la independencia judicial en tiempos de polarización y desconfianza institucional.

    Sin duda, estos últimos años nos han demostrado que, como país, no somos ajenos a esta discusión. Desde el regreso a la democracia, el sistema de nombramientos judiciales y una serie de reformas a la justicia han sido debates sostenidos en el tiempo. Solo sobre el sistema de nombramientos en los últimos años han existido diversas propuestas desde los gobiernos, la academia, la propia Corte Suprema, además de las que emanaron de los procesos constitucionales (Pacareu y Soto, 2025). Ello, sin embargo, sin lograr la necesaria concreción en reformas efectivas.

    Existen avances sobre los cuales las nuevas autoridades judiciales y gubernamentales pueden iniciar el 2026. La implementación del nuevo Código de Ética Judicial es uno de ellos. El proyecto de reforma al sistema de nombramientos judiciales, actualmente en discusión en el Senado, con los necesarios ajustes y mejoras, también. Se suman desafíos en materia de justicia civil, actualización de inhabilidades, o la justicia especializada. Abocarnos a materializar estas reformas parece hoy más urgente que nunca.

    Isabel Aninat

    Decana Facultad de Derecho Universidad Adolfo Ibáñez

    Más sobre:Poder JudicialNombramiento de juecesCorrupciónCódigo de ética

    COMENTARIOS

    Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

    Suscríbete

    Lo Último

    Sichel responde a querella en su contra y acusa uso de acción judicial “para confundir a la opinión pública”

    Departamento de Justicia de EE.UU. publica un nuevo lote de documentos del caso Epstein

    Cómo entender el rally de 52%

    2025, Chile puesto a prueba

    “Antes que bombero, era un gran amigo”: el recuerdo a Paul Valenzuela durante su cortejo fúnebre

    En cumbre del Mercosur: Lula y Milei chocan posturas sobre presión de EE.UU. por situación en Venezuela

    Lo más leído

    Portada del dia

    Plan digital + LT Beneficios por 3 meses

    Navidad con buen periodismo, descuentos y experiencias🎄$3.990/mes SUSCRÍBETE

    IMPERDIBLES

    Viento y lluvia: Meteochile confirma el pronóstico para la Región Metropolitana y la zona central

    Viento y lluvia: Meteochile confirma el pronóstico para la Región Metropolitana y la zona central

    Qué se sabe del primer caso de la “supergripe” H3N2 en Chile

    Qué se sabe del primer caso de la “supergripe” H3N2 en Chile

    Estos son los 4 logros chilenos que figuran en la nueva edición del libro Guinness World Records

    Estos son los 4 logros chilenos que figuran en la nueva edición del libro Guinness World Records

    De las “tanning drops” al prohibido Melanotan: ¿cuán peligrosos son los nuevos métodos para un bronceado sin sol?

    De las “tanning drops” al prohibido Melanotan: ¿cuán peligrosos son los nuevos métodos para un bronceado sin sol?

    Servicios

    Hasta 34°C de máxima: pronostican altas temperaturas en dos regiones del centro-norte para el martes

    Hasta 34°C de máxima: pronostican altas temperaturas en dos regiones del centro-norte para el martes

    Incendio forestal obligó evacuación de la Población 18 de Septiembre en La Serena: ya fue controlado

    Incendio forestal obligó evacuación de la Población 18 de Septiembre en La Serena: ya fue controlado

    A qué hora y dónde ver a Chile vs. Argentina por la final de la Copa UC Sub 17

    A qué hora y dónde ver a Chile vs. Argentina por la final de la Copa UC Sub 17

    Sichel responde a querella en su contra y acusa uso de acción judicial “para confundir a la opinión pública”
    Chile

    Sichel responde a querella en su contra y acusa uso de acción judicial “para confundir a la opinión pública”

    “Antes que bombero, era un gran amigo”: el recuerdo a Paul Valenzuela durante su cortejo fúnebre

    Hasta 34°C de máxima: pronostican altas temperaturas en dos regiones del centro-norte para el martes

    Cómo entender el rally de 52%
    Negocios

    Cómo entender el rally de 52%

    2025, Chile puesto a prueba

    Seguridad laboral en movimiento: los vacíos y avances del trabajo en plataformas digitales

    Por qué está aumentando el número de pacientes con enfermedad renal, según un estudio
    Tendencias

    Por qué está aumentando el número de pacientes con enfermedad renal, según un estudio

    El espeluznante crimen por el que fue condenado el encargado de la morgue de la facultad de Medicina de Harvard

    Laurie Paul, filósofa: “Es importante permitirse la incertidumbre”

    Alexis Sánchez deja un aviso al Sevilla pese a la caída con Real Madrid: “Tenemos que seguir así; que no sea un partido”
    El Deportivo

    Alexis Sánchez deja un aviso al Sevilla pese a la caída con Real Madrid: “Tenemos que seguir así; que no sea un partido”

    Recupera la cima de la Premier League: un penal de Gyökeres le sirve al Arsenal para imponerse con lo justo al Everton

    El ímpetu y la jerarquía de Alexis Sánchez no son suficientes para evitar la caída de Sevilla en casa de Real Madrid

    Guía del ocio: panoramas escogidos para el fin de semana del 20 y 21 de diciembre
    Finde

    Guía del ocio: panoramas escogidos para el fin de semana del 20 y 21 de diciembre

    Ánimas de día claro en Teatro Mori: los detalles de las funciones

    Estos son los barrios de Santiago que resaltaron en 2025 y seguirán al alza en 2026, según una revisión

    Reseña de libros: de Elizabeth Taylor a Carlos Vicuña Fuentes
    Cultura y entretención

    Reseña de libros: de Elizabeth Taylor a Carlos Vicuña Fuentes

    Sigourney Weaver: “Avatar 3 es una película para todas las familias mestizas y los refugiados”

    El rescate de una biblia literaria: la nueva vida de la mirada crítica y aguda de Enrique Lihn

    Departamento de Justicia de EE.UU. publica un nuevo lote de documentos del caso Epstein
    Mundo

    Departamento de Justicia de EE.UU. publica un nuevo lote de documentos del caso Epstein

    En cumbre del Mercosur: Lula y Milei chocan posturas sobre presión de EE.UU. por situación en Venezuela

    Fuentes gubernamentales reportan que EE.UU. habría incautado un segundo petrolero frente a las costas de Venezuela

    Cirugías bariátricas y trastornos de la conducta alimentaria: cuando el bisturí no alcanza para sanar
    Paula

    Cirugías bariátricas y trastornos de la conducta alimentaria: cuando el bisturí no alcanza para sanar

    No quiero aprender a convivir con el dolor

    Cartas Valparaíso: la escritura como símbolo de libertad