Desafíos por nueva ley de planes reguladores  

SEÑOR DIRECTOR:

Esta semana el gobierno logró que el Congreso aprobara la Ley que moderniza el sistema de planificación territorial. Con esta ley, pretendemos acelerar los planes reguladores a un máximo de dos años, incrementar la información pública para la toma de definiciones, reconvertir áreas deterioradas mediante nuevos instrumentos de gestión y un control de la densidad a nivel regional para aquellas zonas bien conectadas.

Algunos gremios, junto con valorar la ley, presentaron inquietudes legítimas en su diario. Respecto a las capacidades técnicas, la ley amplía los actores que pueden ser asesores urbanos, establece financiamientos para incrementar capacidades técnicas municipales y mandata al Minvu a capacitar a los tomadores de decisión en procesos de planificación. En cuanto a la participación de los actores privados, lo cierto es que la ley abrirá más posibilidades de participación para quienes quieran construir ciudad: actores privados podrán proponer distintas herramientas de gestión y podrán celebrar convenios de largo plazo para proyectos público privados de alta inversión como los que impone el Plan de Emergencia Habitacional para el 2029.

A propósito de voces que creen que la desregulación es el camino, lamentablemente nuestras ciudades tienen tristes ejemplos de malls que esconden el mar de ciudades costeras o edificios que le hicieron mala fama a la altura y a la densidad amparados en esa desregulación. Quienes creemos en la ciudad, hemos visto con alegría un espaldarazo del Congreso a ciudades con más –y no menos- planificación, más herramientas y más gestión para producir lugares que generen encuentro y que nos enorgullezcan por los próximos 50 años.

Vicente Burgos Salas

Jefe de la División de Desarrollo Urbano, Minvu