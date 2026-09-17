Deseo de leer

SEÑOR DIRECTOR:

Coincido con Alejandra Valdés en que necesitamos abrir más puertas de entrada a la lectura. Una de ellas puede estar en acercar los libros de maneras distintas, a través del juego, la posibilidad de elegir qué leer y de nuevos vínculos.

Eso hemos buscado en Leer es Poderoso por Adultos Mayores, programa que ya hemos desarrollado junto a más de cinco municipalidades. Los adultos mayores aportan tiempo, sabiduría y escucha, mientras los niños participan en talleres lúdicos, eligen libros y comparten la lectura fuera de la lógica de una obligación escolar.

Los resultados muestran que ese camino tiene impacto. El 82% de los niños evaluados aumentó su velocidad lectora y las familias reportaron mejoras en el gusto y las habilidades lectoras.

Anne Traub Mödinger

Directora ejecutiva Fundación Familias Primero