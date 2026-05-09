¿Dieron vuelta la página?

SEÑOR DIRECTOR:

El CEO de Blumar declara que el fraccionamiento “ya es un hecho” y que “dieron vuelta la hoja”. Pero su empresa demanda al Estado por $194 mil millones por ese mismo hecho. Y en la misma entrevista admite que “sabían que estaban perdidos” en ese debate. Si lo sabían, ¿para qué la demanda?

Lo que no menciona es que sus cuotas vienen de la Ley Longueira, aprobada con cohecho documentado y condenas penales, y que el gobierno actual ya les hizo un favor enorme: retirar la Nueva Ley de Pesca cuando llevaba el 80% de su tramitación en la Comisión de Pesca de la Cámara. Dar vuelta la hoja también significa asumir las consecuencias de un hecho innegable: aún está vigente una ley corrupta que los ha beneficiado, eso debe terminar.

Hernán Cortés B.

Presidente CONDEPP