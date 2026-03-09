¿Disputa ideológica o necesidad ciudadana?

SEÑOR DIRECTOR:

Al igual que las ruedas de un molino que giran incesantemente sobre su propio eje, nuestra contingencia política parece avanzar en círculos, repitiendo debates que vuelven una y otra vez a la agenda pública, mientras salud, seguridad, empleo y probidad demandan urgencia.

Lo anterior a propósito del proyecto de ley que propone permitir, en determinados casos y bajo ciertos requisitos, la conmutación de penas efectivas por su cumplimiento en libertad. Más que posicionarse a favor o en contra de la iniciativa, cabe formular una pregunta importante. ¿Se trata realmente de una necesidad que el pueblo chileno exige y que nuestros parlamentarios recogen, analizan y debaten seriamente con el propósito de mejorar la vida de los ciudadanos? ¿O estamos, una vez más, frente a una discusión que responde más bien a disputas ideológicas y personales entre sectores políticos enfrentados?

La pregunta resulta especialmente pertinente cuando se observa la intensidad con que algunos actores políticos han instalado el tema en el debate público. ¿Por qué ahora la repentina preocupación por la situación de salud de adultos mayores que cumplen penas efectivas? ¿Se trata de una reflexión seria sobre la ejecución de las penas en nuestro país, la cual al menos yo apoyaría sin dudar, o solo de una nueva trinchera discursiva desde la cual disputar posiciones en el tablero político?

Pero mientras el carrusel político siga girando, la ciudadanía seguirá observando con creciente distancia cómo las prioridades del poder parecen no coincidir con las suyas.

Nelson Salas Stevens

Abogado penalista