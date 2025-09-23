SUSCRÍBETE
Cartas al Director

Diversidad en directorios

Por 
Cartas al director

SEÑOR DIRECTOR:

En Chile, las cuotas de género todavía generan resistencia, como si implicaran restar mérito. La evidencia muestra lo contrario: la diversidad en los directorios es un activo competitivo. Según Bloomberg Intelligence (2024), las empresas con mayor presencia femenina han obtenido hasta un 5 % más de rentabilidad en mercados desarrollados y 35 % en Asia-Pacífico. En India, las más inclusivas registran casi un 50 % más de utilidad neta.

Nuestro país sigue atrás. El 5.º Informe de Indicadores de Género en Empresas Chilenas (2023) revela que solo un 15,9 % de los directorios supervisados por la CMF incluyen mujeres, y 4 de cada 10 no cuentan con ninguna. La ley en discusión —que establecerá un máximo de 60 % por género— es un paso indispensable para corregir esta inequidad.

Conviene aclararlo: las cuotas no entregan cargos, corrigen un sesgo que históricamente ha cerrado puertas a mujeres igualmente capacitadas. Eso sí, requieren políticas complementarias que transformen la cultura laboral: licencias parentales equitativas, horarios flexibles y liderazgo inclusivo.

La experiencia internacional respalda el cambio. Noruega, pionera en la regla 60/40, debió sumar 13.000 nuevas candidatas a directorios sin que ello afectara su liderazgo en competitividad e innovación.

La diversidad no es un gesto simbólico: es una estrategia de negocios. Chile puede seguir justificando la exclusión o decidirse, de una vez, por la inclusión como motor de crecimiento.

Susana Borzutzky

Abogada penalista, socia de Barruel, Borzutzky y Balart Abogados

