Dividir para distraer

SEÑOR DIRECTOR:

El gobierno ha instalado el debate sobre aborto libre, pero más que una propuesta de fondo, parece un recurso desesperado. Una cortina de humo en medio de una seguidilla de crisis que el Ejecutivo no ha sido capaz de enfrentar ni resolver.

Mientras más de 25 mil funcionarios públicos viajaban al extranjero con licencias médicas; mientras se investigan fundaciones truchas que se llevaron más de $5,8 mil millones de recursos públicos; mientras miles de familias en Valparaíso siguen viviendo en carpas tras perderlo todo en los incendios; mientras Chile enfrenta la peor crisis habitacional en décadas, el gobierno prefiere hablarle a su 25% más leal antes que hacerse cargo de los problemas que golpean al 100% de los chilenos.

No es una agenda social. Es una estrategia de distracción. Una forma de evadir la inseguridad que desborda los barrios, la corrupción que carcome la institucionalidad y la frustración de una ciudadanía que ya no espera promesas, sino soluciones.

Chile necesita un gobierno presente, no uno encapsulado en causas identitarias. Uno que enfrente la realidad, no que la maquille con debates que solo buscan dividir y polarizar. Porque cuando todo se incendia, no se necesita más humo.

Sergio Gahona

Senador, jefe de bancada UDI