Profesores y Cuenta Pública

SEÑOR DIRECTOR:

En su reciente Cuenta Pública, el Presidente José Antonio Kast anunció la estrategia “Chile Aprende y Avanza”, destacando la importancia de que los estudiantes desarrollen competencias fundamentales en lectura, escritura y matemática. Compartimos plenamente la necesidad de impulsar acciones decididas para recuperar y fortalecer los aprendizajes en nuestras escuelas. Ese debe ser, sin duda, un objetivo país.

Sin embargo, junto con esta meta, resulta fundamental avanzar en medidas concretas orientadas a fortalecer el día a día de quienes hacen posible esos aprendizajes: los profesores y educadoras. En un contexto donde las comunidades educativas enfrentan mayores exigencias, episodios de violencia, sobrecarga y desafíos crecientes de dotación, la evidencia es clara en señalar que la calidad de los aprendizajes está estrechamente vinculada a las condiciones en que ejercen su labor quienes enseñan. Esto implica fortalecer la inducción y mentoría, generar apoyos oportunos para equipos directivos y docentes, reducir burocracia innecesaria y asegurar que las escuelas cuenten con condiciones reales para enseñar, acompañar y cuidar.

Si buscamos que los estudiantes aprendan más y mejor, debemos avanzar con la misma decisión en apoyar a quienes hacen posible esa tarea: no sólo entregando conocimientos, sino también fortaleciendo vínculos, impulsando su confianza y construyendo nuevas trayectorias de vida. Si el aprendizaje de los niños es una prioridad, los docentes y educadoras deben estar en el centro de la respuesta.

Verónica Cabezas

Directora ejecutiva de Elige Educar